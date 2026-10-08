Gira de Mulino por Asia abre nuevas oportunidades de inversión y cooperación para Panamá

Panamá fortalece sus vínculos con Singapur y Vietnam tras una agenda que incluyó acuerdos en materia marítima, agropecuaria, tecnológica, comercial, turística y de seguridad, además de nuevas oportunidades para atraer inversiones asiáticas.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, concluyó su gira oficial por Singapur y Vietnam con una agenda orientada a fortalecer las relaciones bilaterales, atraer inversiones y ampliar los programas de cooperación en sectores estratégicos para Panamá.

Uno de los principales anuncios de la visita fue la decisión de Singapur de adherirse al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, medida que Panamá considera un respaldo al principio de neutralidad y al funcionamiento de la vía interoceánica.

Durante su encuentro con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, Mulino acordó establecer una comisión bilateral destinada a impulsar proyectos conjuntos. Asimismo, en la reunión con el presidente singapurense, Tharman Shanmugaratnam, se planteó dar un nuevo impulso al tratado de libre comercio entre ambos países y fortalecer la cooperación para promover nuevas inversiones.

Los mandatarios también fueron testigos de la firma de un memorando para explorar oportunidades de colaboración en conectividad de carga aérea, con el objetivo de fortalecer el papel de Panamá como plataforma logística de acceso a los mercados de América Latina.

En ese contexto, Mulino visitó el puerto de Tuas, considerado uno de los principales referentes mundiales en automatización portuaria, para conocer su modelo de operación y explorar posibilidades de aplicar experiencias similares en Panamá.

La agenda también incluyó acercamientos con SATS, empresa de Singapur especializada en servicios aeroportuarios y manejo de carga aérea, que ya mantiene operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Vietnam refuerza sus vínculos con Panamá

La segunda parte de la gira se desarrolló en Vietnam, donde el Gobierno anunció que reabrirá una embajada permanente en Panamá durante los primeros meses de 2027.

El sector marítimo ocupó un lugar central en la agenda. Mulino se reunió con representantes de 47 de las principales empresas navieras vietnamitas, país que figura entre los principales usuarios del registro de marina mercante panameño y del Canal de Panamá.

De acuerdo con lo expuesto durante la visita, unas 325 embarcaciones vietnamitas están registradas bajo bandera panameña y más de 25,000 marinos vietnamitas trabajan actualmente a bordo de naves de bandera panameña.

Como parte de las medidas para fortalecer esta relación, el mandatario anunció la apertura de una oficina especializada en servicios técnicos de la Autoridad Marítima de Panamá en el Consulado de Marina Mercante de Panamá en Ciudad Ho Chi Minh.

La nueva oficina tendrá como objetivo agilizar los servicios, reducir los tiempos de respuesta y brindar asistencia técnica a los propietarios de naves, a los buques de bandera panameña y a la gente de mar vietnamita. El Gobierno también evalúa establecer en esa ciudad una sede regional de la Autoridad Marítima de Panamá.

Acuerdos en agricultura, tecnología, turismo y seguridad

Durante su encuentro con el presidente de Vietnam, To Lam, Mulino planteó una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, con énfasis en inversiones y en el aprovechamiento de la plataforma logística panameña para facilitar el ingreso de productos e industrias vietnamitas a los mercados latinoamericanos.

Ambos mandatarios fueron testigos del intercambio de nueve acuerdos y memorandos de entendimiento relacionados con agricultura, educación marítima, aviación, turismo, aduanas, seguridad y cooperación técnica.

Entre ellos figura un acuerdo para fortalecer la cooperación agropecuaria y el intercambio de experiencias entre el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap) y la Academia de Ciencias Agrícolas de Vietnam.

También se suscribieron instrumentos para promover el intercambio de conocimientos entre universidades marítimas y academias diplomáticas, así como acuerdos de cooperación en aviación, turismo y colaboración aduanera.

La agenda incluyó además mecanismos para fortalecer la prevención y el combate de diferentes formas de delincuencia.

Posteriormente, Mulino se reunió con el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, quien respaldó la ampliación de la cooperación bilateral en áreas como agricultura, comercio, industria, marina mercante, inversión, banca, tecnología, educación y turismo.

Durante el encuentro se analizó la posibilidad de utilizar la Zona Libre de Colón como plataforma para la reexportación de productos vietnamitas hacia América Latina. Panamá también planteó la posibilidad de desarrollar operaciones similares desde otras zonas francas, entre ellas Panamá Pacífico.

Vietnam manifestó además interés en conocer la experiencia panameña en materia de servicios financieros, particularmente ante los planes de Ho Chi Minh de fortalecer su posición como centro financiero.

Empresas vietnamitas buscan oportunidades en Panamá

La gira concluyó con el foro empresarial “Conectando mercados, creando oportunidades”, que reunió a 95 empresas vietnamitas interesadas en explorar oportunidades de negocios e inversión en Panamá.

El encuentro contó con la participación de las cámaras de comercio de ambos países y permitió establecer contactos entre compañías de sectores como alimentos, manufactura, tecnología, telecomunicaciones, energía y comercio.

Durante el foro, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría, y el vicepresidente de la contraparte vietnamita, Nguyen Quang Vinh, firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer los vínculos entre los sectores empresariales de ambas naciones.

Mulino destacó ante los empresarios las ventajas de la relación comercial y la posición logística de Panamá como puerta de entrada a los mercados latinoamericanos.

“Ustedes producen, nosotros distribuimos. No competimos: nos complementamos”, expresó el mandatario al referirse a las oportunidades de cooperación entre ambos países.

Barría, por su parte, invitó a las empresas vietnamitas a participar en Expocomer 2027, una de las principales ferias comerciales de la región.

Como parte de la agenda, los ministros Javier Martínez-Acha, de Relaciones Exteriores; Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario; y José Ramón Icaza, para Asuntos del Canal, presentaron ante empresarios las oportunidades que ofrece Panamá en materia logística, agropecuaria y comercial.

Seguimiento a los acuerdos

Al cierre de la gira, Mulino anunció la conformación de un equipo de trabajo encargado de dar seguimiento al cronograma de los acuerdos alcanzados con Vietnam y procurar su ejecución en áreas como agricultura, marítima y seguridad.

El mandatario también extendió invitaciones a Singapur y Vietnam para participar en el Foro Económico Internacional - América Latina y El Caribe 2027, que se celebrará en Panamá en enero próximo.

La gira dejó así una agenda de compromisos que busca ampliar la presencia de empresas asiáticas en Panamá y utilizar la posición geográfica, el Canal, la infraestructura logística y las zonas francas del país como plataformas para conectar a Singapur y Vietnam con los mercados de América Latina.