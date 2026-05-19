Gobierno aprueba fondos para combatir la pesca ilegal

El Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario de B/. 3,931,990.00 a favor de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). Los recursos pretenden atender, entre otras cosas, el pago al personal capacitado para el control, inspección y vigilancia de la pesca ilegal durante el periodo de mayo a diciembre de 2026.

Además, los fondos se destinarán a la compra de lanchas rápidas y estaciones modulares, al desarrollo de la primera fase del sistema de trazabilidad para el Centro de Seguimiento Pesquero de Aguas Nacionales e Internacionales, y a la adquisición de un nuevo módulo para la aplicación de trámites de licencias en línea. Asimismo, se cubrirá el pago pendiente de la prima de antigüedad, el alquiler de inmuebles, las OROP y las obligaciones del Sistema Themis.

La resolución de Gabinete detalla que, tras el análisis del Ministerio de Economía y Finanzas, se considera viable la solicitud de la ARAP, en atención a que la fuente de financiamiento propuesta proviene del saldo de caja y banco.

Estos fondos cuentan con el concepto favorable del Consejo Económico Nacional y con el informe de viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.