Gobierno entrega 130 viviendas a familias afectadas por las lluvias en Chiriquí

Un total de 130 familias de la provincia de Chiriquí recibieron nuevas viviendas durante una jornada encabezada por el presidente José Raúl Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino. Según la Presidencia, las casas fueron asignadas a hogares cuyos inmuebles quedaron afectados por las lluvias de noviembre de 2024.

Las soluciones habitacionales fueron gestionadas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y abarcan viviendas de interés social, mejoramiento habitacional y hogares construidos por emergencia nacional para familias de escasos recursos en los distritos de David, Boquerón, Bugaba, Renacimiento, Barú y Boquete.

El ministro del Miviot, Jaime Jované, afirmó que “la entrega de estas llaves representa la entrega de dignidad a estos hogares; simboliza seguridad, esperanza y estabilidad de las familias que hoy reciben una casa digna y pueden reconstruir sus vidas”. Indicó además que este año se han asignado “110 viviendas de proyectos habitacionales abandonados” en la provincia.

De acuerdo con la información oficial, las 130 residencias representan una inversión superior a B/.3,418,000 y benefician directamente a 650 personas. La entidad recordó que muchas de estas familias habían perdido totalmente sus viviendas debido a las fuertes lluvias.

En el acto, Isis Ferguson Ortiz habló en representación de los beneficiarios y agradeció al mandatario “por agilizar estas ayudas y no dejar a estas familias sin una vivienda”, señalando que ahora podrán resguardarse nuevamente de las inclemencias del tiempo.

La entrega simbólica se realizó durante la inauguración del Hospital de Bugaba Dr. José Félix Espinosa Barroso. En ese contexto, se detalló que el costo por unidad básica es de B/.25 mil, mientras que las viviendas construidas bajo emergencia nacional alcanzan los B/.31 mil. Las estructuras incluyen dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño con tanque séptico, piso de concreto y techo, además de mejoras a las vías de acceso en algunas comunidades.