Gobierno ordena racionalizar el gasto público ante crisis energética global

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) informó que giró instrucciones a las entidades del Estado para reducir y racionalizar el gasto público, mediante una circular que establece nuevas directrices de control en el uso de recursos.

Se detalló que “la circular responde al contexto económico y geopolítico actual que ha encarecido costos de combustible, energía, transporte, alimentos y otros bienes esenciales, afectando el costo de vida de la población. En ese sentido, el MEF plantea medidas administrativas orientadas a garantizar el uso eficiente y responsable de los recursos públicos mientras persista la volatilidad energética”.

Entre los principales lineamientos destaca la racionalización del consumo de combustible, que deberá mantenerse estrictamente dentro de lo presupuestado para 2026, prohibiendo aumentos en esta partida mediante traslados presupuestarios. No obstante, se contemplan excepciones para sectores clave como transporte público, seguridad y salud, los cuales estarán sujetos a monitoreo permanente.

Igualmente, se establece la obligación de reportar semanalmente el consumo de combustible, como mecanismo de control y fiscalización del cumplimiento de estas medidas.

El documento también impone una restricción temporal a los viajes internacionales y viáticos, limitándolos únicamente a aquellos considerados críticos y que no puedan resolverse mediante herramientas digitales. Se exceptúan los viajes financiados en su totalidad por organismos internacionales.

En materia de gestión institucional, se promueve la optimización de la movilidad laboral, mediante horarios escalonados a partir de las 7:00 a.m., el uso compartido de vehículos, la reducción de misiones oficiales y la priorización de reuniones virtuales. Incluso, se contempla la suspensión de unidades vehiculares que no sean esenciales para el funcionamiento institucional. Igualmente se promoverá el uso de vacaciones, priorizando a quienes vivan más lejos de sus áreas de trabajo y aquellos con más de dos períodos de vacaciones por más de 60 días.

Otro aspecto importante a desarrollar es la digitalización de procesos, impulsando la tramitación virtual, el uso del correo electrónico y la reducción del consumo de papel, con apoyo de la Autoridad de Innovación Gubernamental.

Estas medidas forman parte de una estrategia integral de mitigación frente a la crisis energética global, con el objetivo de proteger la sostenibilidad fiscal del Estado sin afectar la continuidad de los servicios públicos.

La implementación de estos lineamientos será obligatoria para todas las entidades que administren fondos públicos, en un esfuerzo coordinado por enfrentar los efectos económicos derivados del actual escenario internacional, ya que con estas acciones el Gobierno Nacional quiere asegurar el generar ahorros para tener recursos que ayuden a los sectores más vulnerables y de manejo responsable de las finanzas públicas.

La circular concluye señalando que estas medidas se actualizarán conforme se presenten las condiciones externas.