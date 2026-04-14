Gobierno prorroga medidas para garantizar la comercialización de café tostado

El Consejo de Gabinete, mediante el Decreto N.° 3-26, aprobó una prórroga de seis meses adicionales para el Decreto de Gabinete N.° 5 del 30 de marzo de 2021, el cual establece medidas relacionadas con la comercialización del café tostado.

«La decisión se toma con el fin de garantizar el desarrollo de las relaciones comerciales internacionales del Estado en un marco de certeza y previsibilidad. Se adoptan estas medidas para proteger los intereses esenciales que mantienen la armonía en dichas relaciones, de manera que incidan positiva y directamente en la circulación de flujos comerciales libres y equilibrados», explicó la Presidencia en un comunicado.

La propuesta fue presentada al Gabinete luego de que el ministro de Desarrollo Agropecuario solicitara a la Comisión Interinstitucional de Defensa de la Producción Nacional evaluar la extensión del referido decreto, considerando que este venció el pasado 6 de abril de 2026.

Previo a la decisión, el 5 de marzo de 2026, se llevó a cabo una reunión con la Cadena Agroalimentaria de Café, en la que participaron representantes de los productores, la industria procesadora y el sector gubernamental. En dicho encuentro se evaluó la medida de control y se recomendó formalmente al Órgano Ejecutivo prorrogar la vigencia del decreto original por seis meses más.