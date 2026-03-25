Gremios empresariales advierten sobre el riesgo de anteproyecto que pretende imponer pago a los pasajeros en tránsito

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara de Turismo Riviera Pacífica emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su profunda preocupación y rechazo ante el Anteproyecto de Ley No. 131, el cual pretende imponer una tasa de B/.10.00 a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Los gremios cuestionaron que la propuesta presentada no cuenta con el debido sustento técnico ni consulta con los sectores afectados, lo que representa una amenaza directa a la sostenibilidad del “Hub de las Américas” y un golpe a su competitividad regional.

“El modelo de centros de conexión es extremadamente sensible a los costos operativos. En un entorno donde Panamá compite agresivamente con hubs en Bogotá, Lima, San José y San Salvador, la imposición de cargos adicionales genera una desventaja competitiva inmediata. Las aerolíneas, cuya planificación se basa en la eficiencia de costos, podrían redistribuir su tráfico hacia destinos con menores fricciones económicas, debilitando una red que ha tomado décadas construir”, explicaron.

Los empresarios advierten que “elevar el costo del tránsito en Panamá acelera el desplazamiento de pasajeros hacia rutas directas u otros centros de conexión, poniendo en riesgo el flujo de más del 70% de los usuarios de Tocumen que hoy solo están de paso”.

Se advierte de pérdidas netas para el Estado en aspectos como la reducción en los ingresos por servicios aeroportuarios y consumo comercial en la terminal, menor demanda en el sector hotelero, transporte y gastronomía, y un debilitamiento de programas estratégicos como el Stopover, diseñados para convertir al pasajero de tránsito en un turista que pernocta en el país. “Gravar la conectividad es, en esencia, gravar la competitividad del país. Menos vuelos significan menos inversión extranjera, menos eventos internacionales y, fundamentalmente, una pérdida de empleos en sectores que dependen directamente del dinamismo turístico”.

Los representantes del sector turístico y empresarial hicieron un llamado a la coherencia en las políticas públicas. “El Anteproyecto No. 131, además de ser inconsulto, busca beneficiar a sectores ajenos al turismo a costa de sacrificar la Marca País y nuestra posición como ‘Anfitrión del Mundo’. Instamos a la Asamblea Nacional a desestimar esta iniciativa y, en su lugar, trabajar junto al sector privado en políticas que reduzcan la fricción operativa, incentiven la llegada de visitantes y aseguren que Panamá siga siendo el punto de conexión preferido de la región”, concluyeron.

El documento fue presentado el pasado 15 de agosto por el diputado Benicio Robinson y busca la modificación del Código Fiscal para establecer la Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias de Tocumen (TUIAT).