Economía

Gremios empresariales reactivan el Comité Intergremial del Agua para enfrentar la crisis hídrica en Panamá

Gremios empresariales reactivan el Comité Intergremial del Agua para enfrentar la crisis hídrica en Panamá
Redacción Web
06 de julio de 2026

Ocho de los principales gremios del sector empleador formalizaron este lunes, 6 de julio de 2026, la reactivación e instalación del Comité Intergremial del Agua, con el objetivo de generar propuestas técnicas y concretas para solucionar los problemas urgentes del sector, así como fortalecer la gobernanza y sostenibilidad del recurso hídrico a mediano plazo.

El comité está conformado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá (API), la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (CONVIVIENDA), el Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo (IPAUR), el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).

En la reunión se acordó impulsar respuestas inmediatas a los fallos actuales en el suministro y la gestión del agua potable, además de promover reformas estructurales a mediano plazo para mejorar la institucionalidad del recurso, informó la APEDE.

“La medida responde al aumento de la demanda ciudadana, las deficiencias en la infraestructura, la variabilidad climática y la necesidad de inversiones urgentes. Los gremios insisten en que la seguridad hídrica debe ser tratada como una prioridad nacional y una política de Estado”, detalla el comunicado.

El sector privado reconoció la inclusión del recurso como eje central del programa del Gobierno Nacional, “Panamá para Ti”, y posicionó a este comité como un brazo técnico propositivo para colaborar con las autoridades.

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