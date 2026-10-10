$!Gremios empresariales se unen para respaldar a familias afectadas por el sismo en Azuero y Veraguas

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) activó dos centros de acopio de ayuda humanitaria, ubicados en su Sede Central en la Ciudad de Panamá y en su sede de Azuero, en Chitré, para respaldar a las familias damnificadas por el terremoto que impactó las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas. La iniciativa busca movilizar a la membresía del gremio, al sector empresarial y a la ciudadanía en general.

A través de un comunicado emitido este 10 de octubre, el gremio expresó su solidaridad con las comunidades afectadas y reconoció la ardua labor de los equipos de rescate, cuerpos de socorro, voluntarios y residentes que han colaborado activamente para proteger vidas. “Sabemos que la pérdida de un hogar o de los medios de sustento compromete la seguridad y el bienestar de las familias. Por ello, asumimos este esfuerzo con responsabilidad, sensibilidad y respeto por la dignidad de quienes atraviesan esta difícil situación”, destacó la organización.

Los puntos de recolección recibirán donaciones durante el lunes 12 y el martes 13 de octubre. Entre los insumos prioritarios se solicitan alimentos no perecederos y agua embotellada, como enlatados, leche en polvo y fórmula infantil; productos de higiene personal y pañales; insumos médicos de primeros auxilios, como gasas, vendas, alcohol y guantes; así como artículos para albergues, entre ellos carpas y sábanas. La asociación solicitó que todos los productos entregados estén debidamente sellados, vigentes y, en la medida de lo posible, agrupados por categoría para agilizar su clasificación y posterior distribución.