Economía

Gremios empresariales se unen para respaldar a familias afectadas por el sismo en Azuero y Veraguas

Gremios empresariales se unen para respaldar a familias afectadas por el sismo en Azuero y Veraguas
Redacción Web
10 de octubre de 2026

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) activó dos centros de acopio de ayuda humanitaria, ubicados en su Sede Central en la Ciudad de Panamá y en su sede de Azuero, en Chitré, para respaldar a las familias damnificadas por el terremoto que impactó las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas. La iniciativa busca movilizar a la membresía del gremio, al sector empresarial y a la ciudadanía en general.

A través de un comunicado emitido este 10 de octubre, el gremio expresó su solidaridad con las comunidades afectadas y reconoció la ardua labor de los equipos de rescate, cuerpos de socorro, voluntarios y residentes que han colaborado activamente para proteger vidas. “Sabemos que la pérdida de un hogar o de los medios de sustento compromete la seguridad y el bienestar de las familias. Por ello, asumimos este esfuerzo con responsabilidad, sensibilidad y respeto por la dignidad de quienes atraviesan esta difícil situación”, destacó la organización.

Los puntos de recolección recibirán donaciones durante el lunes 12 y el martes 13 de octubre. Entre los insumos prioritarios se solicitan alimentos no perecederos y agua embotellada, como enlatados, leche en polvo y fórmula infantil; productos de higiene personal y pañales; insumos médicos de primeros auxilios, como gasas, vendas, alcohol y guantes; así como artículos para albergues, entre ellos carpas y sábanas. La asociación solicitó que todos los productos entregados estén debidamente sellados, vigentes y, en la medida de lo posible, agrupados por categoría para agilizar su clasificación y posterior distribución.

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