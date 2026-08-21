Hacienda La Esmeralda logra récord mundial en subasta privada

Hacienda La Esmeralda marcó un nuevo récord mundial en la industria del café de especialidad al alcanzar un precio promedio sin precedentes de 5.745,06 dólares por kilogramo de Café Geisha durante su reciente subasta electrónica privada, en la que comercializó 87 kilos distribuidos en 12 microlotes, por un monto total de 499.820 dólares.

El resultado representa el mayor precio promedio pagado por café de especialidad en una subasta internacional y marca un nuevo hito para el café de alta gama de Panamá.

El evento, que congregó 3.018 pujas internacionales, estuvo dedicado a Price Peterson, fundador de la finca y pionero del café de alta gama en Panamá, con motivo de sus 90 años, en reconocimiento a su legado y trayectoria en el café panameño, explicó Rachel Peterson, gerente de Mercadeo y Ventas de la finca.

El lote más cotizado de la jornada fue el Tumaco Carnaval Natural, de 10 kilos, adjudicado a la firma The Espresso Lab, de Emiratos Árabes Unidos, por un precio de 10.253 dólares por kilogramo.

Por su parte, el lote Nido Pascua Natural, de cuatro kilos, se posicionó como el más disputado, tras recibir 577 ofertas. Dicho lote fue cultivado en el mismo sector de la finca donde se produjo el Geisha Lavado que en 2025 fijó un récord previo de 30.204 dólares por kilogramo.

El mercado asiático encabezó las adquisiciones. Compradores de China y Hong Kong concentraron el 75 % de los lotes, nueve de los 12 ofertados, por un valor aproximado de 321.000 dólares, cifra que representa más del 60 % del valor total de la subasta.

Las empresas chinas Grand Cru y Nanjing Eco Farm Trading Co. lideraron el volumen de compra, al adjudicarse tres microlotes cada una.

“Estamos muy contentos por el respaldo de los compradores internacionales. Los resultados reflejan la fuerte participación de compradores, sobre todo asiáticos, por el café de especialidad de Panamá”, afirmó Rachel Peterson, quien destacó nuevamente el posicionamiento de Panamá en el mercado del café de alta gama.

Por su parte, Daniel Peterson, gerente general, valoró el homenaje a su padre y recordó su trayectoria como pionero del café de especialidad de Panamá.

“Mi papá siempre fue de experimentar, de probar cosas distintas en la finca sin saber muy bien a dónde iban a llegar. Fue un proceso de años de prueba y error, de ir entendiendo la finca, el terreno y el café mismo, lote por lote, cosecha tras cosecha. Él fue quien sembró ese café, con sabores que en su momento resultaban inusuales y que muchos no sabían bien cómo interpretar. En 2004 decidimos llevarlo a una mesa de cata internacional. No sabíamos qué esperar, pero con el tiempo ese café fue encontrando su lugar entre quienes buscan cafés distintos”, resaltó.