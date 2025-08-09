Hereu celebra el récord histórico de empleo turístico antes del verano, con más de 3 millones de trabajadores

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha celebrado el récord histórico de empleo turístico antes del verano, fuera de lo que tradicionalmente se considera temporada alta, con más de 3 millones de trabajadores.

“El turismo sigue ganando peso como motor de la economía española. Las actividades relacionadas con este sector registraron entre abril y junio un nuevo récord de empleo con 3.024.347 de trabajadores. Es la cifra más elevada de la historia”, ha aplaudido este sábado Hereu en un mensaje en ‘X’, recogido por Europa Press.

Entre abril y junio de 2025, el sector registró 3.024.347 trabajadores ocupados, lo que supone un aumento del 2% respecto al mismo periodo de 2024, según los datos publicados este viernes por Turespaña.

Además, las actividades vinculadas al turismo registraron 58.563 empleados más que en el mismo trimestre del año anterior. Los trabajadores en el sector turístico en el segundo trimestre constituyeron el 13,6% del empleo total de la economía española.

Por otro lado, el porcentaje de parados sobre activos en actividades turísticas fue del 8%, 1,2 puntos porcentuales menos que la del mismo trimestre del año anterior. En la economía nacional la tasa de paro se situó en el 10,3%.