Hoy la Asamblea enviaría el presupuesto al MEF

Los diputados de la Comisión de Presupuesto estarían enviando hoy al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el documento con todos los comentarios y recomendaciones al Presupuesto General del Estado, confirmó el presidente de la comisión, Eduardo Vásquez.

“Estamos trabajando en el documento; es tedioso por la cantidad de leyes especiales que existen en las diferentes instituciones. Queremos tener el documento listo para enviarlo mañana (hoy)”, explicó Vásquez.

Respecto a las sugerencias que presentarán, el diputado dijo que solicitarán “unos movimientos internos en entidades y otros en donde solicitamos al MEF conseguir los recursos. Además, de redistribución para el Oncológico, universidades, Senacyt, entre otras”.

Por su parte, la diputada y miembro de la Comisión de Presupuesto, Janine Prado, manifestó que “nosotros como bancada hemos solicitado que se reconsideren las disminuciones en gastos no esenciales como gratificaciones, telefonía y publicidad, para reasignarlos a Senacyt, ITSE, el Oncológico, Idaan y otros”.