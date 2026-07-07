Hoyos: Panamá busca atraer inversión y ampliar mercados con su adhesión al Mercosur

La incorporación de Panamá como Estado Asociado del Mercosur abre oportunidades clave para atraer inversión extranjera, potenciar la producción nacional y acceder a un mercado de 271 millones de habitantes, planteó Carlos Arturo Hoyos, viceministro de Relaciones Exteriores, durante el conversatorio organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

El vicecanciller destacó que este paso amplía el horizonte económico del país, históricamente enfocado en EE. UU. y Europa, hacia América del Sur.

“Nuestro reto es convertir esta integración en inversión, producción y empleo”, señaló Hoyos, al destacar que Panamá debe aumentar su participación en las cadenas regionales y globales de valor mediante el fortalecimiento de su capacidad industrial y productiva.

El viceministro recordó que, en 2025, las exportaciones panameñas de servicios alcanzaron los 20,194 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 9.8%, mientras que las exportaciones de bienes sumaron 1,292.6 millones de dólares. Asimismo, destacó que el país es el mayor exportador de servicios per cápita del continente americano y el cuarto de América Latina en exportaciones totales de este sector, solo por detrás de Chile, Brasil y México.

Por su parte, la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, señaló que para capitalizar estas ventajas y responder a los cambios geopolíticos globales, es indispensable traducir la plataforma logística y financiera de la nación en una política de Estado estratégica que eleve la competitividad nacional.

“El contexto internacional está cambiando rápidamente y Panamá tiene la oportunidad de posicionarse como un puente entre regiones, siempre que actúe con visión estratégica y fortalezca su competitividad”, señaló De Sanctis.

El conversatorio forma parte de la agenda preparatoria de la Cena Anual por la Libertad Económica 2026, que APEDE celebrará el próximo 23 de julio. El evento contará con la conferencia magistral de Nicolás Albertoni, investigador del Georgetown University Americas Institute, quien analizará cómo los cambios geopolíticos redefinen el comercio internacional y las oportunidades que estos representan para el país en su relación con el Mercosur.