Iberia incorpora a su flota un nuevo Airbus 350 con el nombre de Eñe

La aerolínea Iberia incorpora este viernes a su flota un nuevo avión, un A350 de nueva generación, que ha sido bautizado con el nombre de Eñe.

La aerolínea ha elegido este nombre para su nuevo avión porque la eñe es una letra única, presente solamente en el idioma español. “Esta letra forma parte esencial de la manera de hablar de los hispanohablantes, de su forma de contar historias y, por tanto, de cómo se conectan con el mundo”, asegura la aerolínea.

Con este nombre, Iberia rinde homenaje a la singularidad compartida por millones de personas en todo el planeta.

Con la llegada de este nuevo avión, Iberia cuenta ya en su flota con 23 unidades del Airbus A350, de los cuales 9 son de nueva generación (A350Next).

La incorporación de este nuevo avión a la flota de Iberia se enmarca dentro del Plan de Vuelo 2030 que permitirá a la aerolínea pasar de los 47 aviones de largo radio actuales a los cerca de 70 una vez que este desplegado todo el plan.