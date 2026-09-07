Ilya Espino de Marotta toma posesión del Canal con el proyecto Río Indio y la Estrategia 2025-2035 en agenda

La ingeniera Ilya Espino de Marotta asumió formalmente este lunes 7 de septiembre la administración del Canal de Panamá, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir la vía interoceánica en sus 112 años de historia. La ceremonia coincidió con la conmemoración del 49.º aniversario de la firma de los Tratados Torrijos-Carter.

Al iniciar su discurso, la nueva administradora agradeció al doctor Ricaurte Vázquez Morales por sus años de servicio y aportes a la institución. Recordó sus inicios el 17 de junio de 1985, cuando ingresó como ingeniera temporal en el dique de reparación.

Espino de Marotta extendió su gratitud a Dios, a su familia por el respaldo durante más de cuatro décadas de trayectoria, y a la Junta Directiva del Canal por la confianza depositada para liderar la organización durante los próximos siete años. Asimismo, rindió homenaje a los exadministradores Alberto Alemán Zubieta y Jorge Luis Quijano, a quienes reconoció por su liderazgo y por elevar los estándares del modelo de gestión panameño.

Respecto al significado de su liderazgo, la ingeniera enfatizó la preparación profesional y el mérito acumulado como pilares de su llegada al cargo:”Sé lo que significa ser la primera mujer en asumir la administración de este canal... Pero también tengo claro que no llegué aquí por ser mujer. Llegué aquí porque en 41 años trabajé y me preparé para esta responsabilidad”, afirmó.

Espino de Marotta resaltó la solidez del Título Constitucional del Canal aprobado hace tres décadas, el cual ha permitido el tránsito seguro de más de 300,000 buques, el suministro de agua potable a los distritos más poblados del país, la atención a más de 10 millones de visitantes y aportes al Tesoro Nacional por más de $31,000 millones.En relación con el talento humano, instó a adaptar la cultura organizacional a las nuevas generaciones e integrar a los jóvenes en los retos de las próximas décadas.

Igualmente, valoró la relación armónica con las organizaciones sindicales, destacando que la negociación colectiva y el trabajo conjunto permitieron consolidar el Canal Ampliado, infraestructura que hoy supera los ingresos de la vía original.Sobre el plan estratégico para el quinquenio y la década (Estrategia 2025-2035), fijó como prioridad absoluta la seguridad hídrica ante la variabilidad climática, destacando el desarrollo del proyecto en el lago de Río Indio en consulta con las comunidades de la cuenca.

De igual forma, anunció el impulso a las terminales portuarias en Corozal y Telfers, el desarrollo de facilidades logísticas y energéticas, la transformación digital y la reducción de la huella de carbono.Espino de Marotta concluyó reiterando su compromiso con la eficiencia, la ética y la transparencia en la gestión de los recursos públicos:”Hace 41 años llegué para aprender, hoy me toca dirigir, pero la convicción es exactamente la misma: servir a Panamá con honestidad, con disciplina y con un profundo respeto a la institución”, puntualizó.