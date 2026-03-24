$!Impacto en el turismo, agro y electricidad

Roberto Pretelt, presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (ACOVIPA) aseguró que 'con el aumento del combustible todo se trasmite a lo que es los fletes y transportes.En Panamá dependemos mucho de los productos importados y en el caso del productor nacional enfrentan un aumento en los precios de los fertilizantes lo que definitivamente se traspasa al consumidor'. Pretelt dijo que 'los empresarios tratan de paliar la situación pero hay que ver qué tiempo va a durar este incremento del combustible, nos preocupa porque a la larga hay que trasmitírselo al consumidor y ya los precios de los productos están por las nubes'.Dijo que 'es momento de sentarse para buscar qué solución se puede tomar mientras esto pueda resolverse'.