$!Impacto en el turismo, agro y electricidad

Reservas hoteleras se verían afectadas

Bajas reservas hoteleras y un aumento en los costos del transporte aéreo, terrestre y acuático, figuran entre las principales afectaciones que podría provocar el alza de la gasolina en el sector turístico, advirtieron empresarios del sector. Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, expresó que “en la isla el combustible es esencial para el abastecimiento y estimó que el impacto podría representar un aumento cercano al 33% sobre los costos existentes”. Mientras que Ángelo Solanilla, de la Cámara de Turismo de Veraguas, afirmó que entre las afectaciones están “la reducción de actividades como los traslados a islas y la volatilidad en las reservas del sector turístico”. Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Azuero, dijo que “esto reduce la movilidad del visitante nacional y eleva los costos operativos de los negocios, afectando directamente la demanda”. Por su parte, Julio Botello, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECAMARAS), mencionó que “el aumento del combustible desata una reacción en cadena para la alza de todos los productos de consumo y golpea directamente al turismo local e internacional”.







Estiman incremento en costos de producción agrícola

ML | El aumento del combustible está generando un impacto directo en el sector agropecuario, reflejado en el encarecimiento de fertilizantes, insumos y algunos alimentos, aseguraron productores. En ese sentido, Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas, explicó que el alza de los combustibles provoca un “efecto dominó” en toda la cadena productiva. “La gasolina sube y todo aumenta: los fertilizantes, los insumos. En realidad, no vemos nada que no vaya a subir. Los costos no solo se suman, se multiplican, y esa es una situación muy preocupante para el sector”, señaló. Por su parte, el productor de Tierras Altas, Chiriquí, Augusto Jiménez, comentó que “la situación es impredecible, ya que se sabe cómo inicia, pero no cómo puede terminar”. Asimismo, agregó que “este escenario ya está reduciendo la rentabilidad de los productores y así nos reduce la utilidad y, si esto continúa, habría menos siembra”, alertó.

Tarifa eléctrica en riesgo de aumento

ML | El especialista petrolero Harry Queen aseguró que se prevé un aumento en la tarifa de la energía, aunque su alcance dependerá del comportamiento de los precios internacionales. Según Queen, “el ajuste estaría sujeto a la aplicación del precio de paridad que fija la Secretaría de Energía, el cual se basa en el promedio diario de los postings de los combustibles en el mercado internacional”. En ese sentido, indicó que, “si la tendencia al alza se mantiene, se aplicará la fórmula correspondiente para determinar el precio final”. No obstante, precisó que “por ahora, aún no se puede establecer con certeza cuál será el impacto en las tarifas”. Agregó que “será determinante observar el comportamiento de los precios en los próximos días, ya que esto permitirá tener una mayor claridad sobre el posible ajuste y su efecto en los consumidores”.

Prevén alza en precios de alimentos