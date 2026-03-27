Impulsan el cultivo y proceso artesanal de cacao criollo en Bugaba

En la comunidad de Nueva Esperanza, en Sortová, distrito de Bugaba, se realizó un taller práctico sobre el procesamiento del cacao criollo artesanal, en la finca familiar “La Bonita”, un espacio de casi tres hectáreas dedicado a la producción diversificada y sostenible, con la asesoría de expertos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, agencia de Bugaba.

La actividad reunió a personas interesadas en conocer el proceso completo de elaboración del cacao, desde su cultivo hasta su transformación final.

Durante la jornada, se explicaron paso a paso las técnicas utilizadas, destacando el carácter artesanal del producto, elaborado sin intervención de maquinaria industrial.

El propietario de la finca, Ramiro Valdés resaltó que el cacao panameño es reconocido por su alta calidad y origen orgánico, especialmente en regiones como Bocas del Toro y áreas productivas de Chiriquí, donde se cultiva bajo sombra por comunidades locales, incluyendo pueblos originarios de la comarca Ngäbe Buglé.

Este tipo de cacao, considerado fino de aroma, se distingue por sus métodos tradicionales de producción y su valor en mercados especializados.

El productor también subrayó la importancia del acompañamiento técnico brindado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), agencia de Bugaba.

En particular, destacó el apoyo de la extensionista Gloria Sánchez, cuya asesoría, capacitaciones y aportes, han sido claves en el desarrollo de la finca.

“El aprendizaje adquirido y el respaldo institucional han sido fundamentales para el crecimiento de nuestro proyecto familiar”, expresó.

La finca “La Bonita” integra diversas actividades agrícolas y pecuarias, como la cría de gallinas ponedoras, la elaboración de abono orgánico tipo bocashi, la producción de café orgánico —comercializado localmente bajo la marca “La Herencia”— y el cultivo de frutas como naranja, toronja y limón. Todo el proceso productivo es llevado a cabo por la familia Valdés, utilizando herramientas como tostadoras, molinos, secadoras y despulpadoras.