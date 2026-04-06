Inauguran el primer laboratorio de producción en ambiente controlado en la Universidad de Panamá

Un moderno laboratorio de producción agrícola en ambiente controlado fue inaugurado en la Universidad de Panamá, resultado de un convenio entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) y el Centro de Investigación y Producción en Ambiente Controlado (CIPAC-AIP). El espacio busca fortalecer la formación práctica de los estudiantes y promover el desarrollo de tecnologías innovadoras en el país, explicó el rector Eduardo Flores.

“Este laboratorio piloto permitirá que los estudiantes adquieran desde temprano habilidades en tecnologías que representan el futuro de la producción de alimentos, especialmente ante los desafíos del cambio climático”, dijo Flores.

El acuerdo contempla la construcción de otros tres centros de producción similares a nivel nacional, con una inversión aproximada de 20 millones de dólares y financiamiento de organismos internacionales. Por su parte, el decano de la FCA, Eldis Barnes Molinar, enfatizó que esta iniciativa ha permitido a la universidad ceder terrenos en Tocumen, Chiriquí y Guararé para la instalación de infraestructuras de investigación en ambiente controlado.

Barnes subrayó que con este sistema se podrán cultivar diversos rubros de manera sostenible, con la posibilidad de realizar cosechas semanales. Actualmente, más de 25 productos pueden desarrollarse bajo este modelo en el país, lo que abre nuevas oportunidades para la innovación agrícola.

El Dr. Gerardo Escudero, director del CIPAC-AIP, indicó que este proyecto forma parte de un esfuerzo integral para reducir la dependencia tecnológica y fortalecer la seguridad alimentaria de Panamá. “Lo que estamos presentando hoy es tecnología hecha en Panamá, diseñada para nuestras condiciones. Este sistema permite producir alimentos en menos tiempo, sin químicos y con mayor durabilidad para el consumidor”, explicó Escudero.

Añadió que una lechuga cultivada en ambiente controlado puede desarrollarse en aproximadamente 28 días, en comparación con los 60 o 70 días que requiere en condiciones tradicionales.