Incumplimiento en otorgar beneficios a jubilados encabezan los reclamos en Acodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 1 693 denuncias de enero a agosto de 2026 por posibles incumplimientos de las normas de protección al consumidor. Entre los principales motivos reportados destacan los relacionados con la omisión de beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Tan solo en el sector de restaurantes, estos casos representan aproximadamente el 25% del total de las denuncias, mientras que las franquicias de comida rápida concentran otro 15% por situaciones vinculadas al mismo beneficio. Otros motivos frecuentes son el cobro de precios superiores a los anunciados, la publicidad engañosa y la falta de entrega de comprobantes de pago, informó la institución.

Ante este volumen de reportes, la Acodeco recordó que las denuncias pueden ser anónimas, pero deben incluir información precisa para orientar adecuadamente las inspecciones. En ese sentido, se recomienda detallar el nombre comercial del establecimiento, su dirección exacta, fecha y hora aproximada de los hechos, una descripción clara de lo sucedido y aportar evidencias como fotografías, videos, facturas o recibos. Estos datos resultan fundamentales, especialmente en los casos relativos a los descuentos de la tercera edad, para identificar el local y auditar lo denunciado.

Los consumidores pueden presentar sus reclamos a través del sitio web oficial www.acodeco.gob.pa (opción “Trámite Denuncia”), por medio del Centro de Atención Ciudadana 311 (disponible 24/7) o mediante mensaje directo en la red social Instagram (@acodecopma). Finalmente, la institución reiteró que la participación ciudadana es clave para detectar irregularidades y velar por los derechos de todos los consumidores.