“Indemnización y reubicación”, preocupa a residentes de Río Indio

A.Quintero | La oposición al proyecto de embalse en Río Indio, liderado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), se concentra en las comunidades campesinas de la zona, quienes temen “perder sus tierras fértiles, su seguridad alimentaria y sus hogares”.

Los consultados por Metro Libre aseguraron que, hasta la fecha, las autoridades no les han precisado dónde serían reubicados tras la ejecución del proyecto, situación que mantiene la incertidumbre entre las familias de la zona.

Vielka González, propietaria de una finca en Río Indio, indicó que “la oposición surge por la falta de información clara de en cuánto te van a valorar la casa y las condiciones de reubicación para las familias afectadas”.

González explicó que también “entre los afectados hay ganaderos y familias con viviendas de valor patrimonial, por lo que existe incertidumbre ante la posibilidad de perder los espacios que han construido y mantenido durante años”.

Por su parte, Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá, destacó que actualmente “estamos trabajando simultáneamente en la línea base ambiental para presentar un estudio de impacto ambiental al Ministerio de Ambiente al final de este año. También en la parte de ingeniería para elaborar el diseño conceptual y sacar una licitación en 2027”.

Asimismo, Espino aseguró que en cuanto a los moradores del sector, “estamos trabajando con las familias en ese marco de compensación, ubicando nuevos terrenos para que ellos puedan reubicarse”, explicó.⁣

Mientras, el consultor laboral, René Quevedo, detalló que “la oposición al proyecto del embalse en Río Indio se centra en el rechazo de las comunidades campesinas a ser reubicadas. Los residentes temen perder sus tierras fértiles, su seguridad alimentaria y sus hogares debido a la inminente inundación”.

Quevedo comentó que “a pesar de la situación, el proyecto es una estrategia de interés nacional para garantizar la seguridad hídrica de Panamá durante los próximos 50 años”.

En la misma línea, el empresario Adolfo Linares destacó que “el proyecto Río Indio es muy importante, pues no solo servirá para mantener las operaciones del Canal de Panamá, sino, más imperante aún, porque aumentará el caudal de los embalses del país para reservar mayor cantidad de agua para el consumo humano”.