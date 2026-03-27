Inicia el proceso de elecciones de la nueva junta directiva de la CAMCHI

La Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI) celebrará hoy, viernes 27 de marzo, sus elecciones generales para definir el liderazgo de la organización durante el periodo 2026-2028.

“En esta fiesta democrática pueden participar todos los socios que estén al día en sus cuotas mensuales o extraordinarias, incluso realizando el pago el mismo día del proceso electoral. Aquel socio que no pueda acudir a las urnas podrá habilitar a su representante suplente mediante autorización escrita o, bien, otorgar poder a un colaborador de la empresa”, destacó Argelis Pinilla Palma, presidenta de la Junta de Elecciones.

Al menos 350 agremiados, habilitados para votar, deberán escoger entre dos nóminas.

La nómina “A.V.A.N.C.E.”, encabezada por el empresario Argel Cerceño, cuenta con Alex Morales y Santana Morales en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. El equipo lo integran: Ángela Buendía (secretaria), Rosa Cano (tesorera), Claudio Samudio (subtesorero) y Maurenth Gómez (fiscal). Asimismo, aspiran a las direcciones suplentes Ana Jamila Alí, Jacob Carrera, Jessica Gómez, Dayami Cerceño, Álvaro Gómez, Nitzel Guerra y Luz Rovira.

Por otra parte, la nómina “CHIRIQUÍ CONECTA” es liderada por la empresaria Mavis Polo Cheva, quien cuenta con el respaldo de Francisco Serracín y Oliver Candanedo en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. El equipo directivo se completa con Ariemy Acosta Vega (secretaria), Noch Jaime Grierson (tesorero), Iván Mastino (subtesorero) y Christian Vargas (fiscal). Se integran como directores suplentes: Enrique Clement, María Lourdes Arosemena, Carlos Enrique Troetsch, Dídimo Castillo, Moisés Coriat, Elizabeth Rivera de Álvarez y Kalizol Caballero.

El ejercicio culminará a las 6:00 p. m. con el respaldo del cuerpo de delegados del Tribunal Electoral para garantizar la transparencia y fluidez de la jornada.

Para validar la elección se requiere un cuórum reglamentario del 35 % + 1.