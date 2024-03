El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) inicia hoy una huelga de 24 horas que incluye la paralización total de todas las obras en construcción a nivel nacional, movilizaciones y cierres de calle en distintos lugares del país.

Saúl Méndez, secretario general del SUNTRACS, indicó que “esta es la primera acción que se va a realizar desde las 7:00 a.m de hoy, hasta las 7:00 a.m de mañana”. Méndez dijo: “Vamos a empezar a movilizarnos en las distintas provincias del país, en particular en la capital, por las distintas arterias vehiculares, luego vamos a ir en dirección al Ministerio de Trabajo, esperamos llegar ahí entre las 11:00 a.m. a 11:30 a.m”.

Según Méndez la huelga se da “producto de una persecución que hay contra SUNTRACS que tiene que ver con el cierre de sus cuentas bancarias, con procesos penales amarillos que han abierto, que tiene que ver con el incendio de nuestro local en Panamá Oeste y además con el sistema bancario en general que se ha escudado atrás de esta persecución para no abrir cuentas. El sindicalista añadió que hoy también darán a conocer sus próximas acciones.

Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) manifestó su respaldo al sindicato e indicó: “convocamos a todos los trabajadores, no solo de CONUSI, sino de todo el movimiento sindical y al pueblo en general que se sume y que exijamos la apertura de la cuenta de los compañeros del SUNTRACS”.

Por su parte, el Movimiento Comunal Nacional Federico Britton (MOCONA) también expresó su respaldo al sindicato, por lo que desde la 7:30 a.m. realizarán una piqueteo y volanteo en la entrada de Pacora, corregimiento del distrito de Panamá.