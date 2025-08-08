Inician licitación para rehabilitar la Carretera Panamericana Oeste bajo modelo APP

El Gobierno Nacional informó que inició el proceso de licitación para la rehabilitación, mejora y mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste (CPO), un proyecto que, según el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, representa “un paso decisivo” de la administración del presidente José Raúl Mulino “para cumplir su compromiso de desarrollar la infraestructura pública del país”.

Durante el acto de recepción de propuestas, a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Orillac destacó que, “en un contexto de contención del gasto y restricciones fiscales, las APP han demostrado ser una herramienta eficaz para cerrar brechas históricas de infraestructura, sin comprometer la sostenibilidad financiera del Estado, lo que nos permite seguir avanzando con paso firme y sin detenernos”.

El proyecto contempla 192 kilómetros de intervención, desde La Loma de Campana hasta Santiago de Veraguas, con un valor de referencia estimado de B/.359.4 millones, ejecutado bajo el modelo de Asociación Público Privada (APP). Este esquema, según Orillac, convierte al Estado y al sector privado “en socios estratégicos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del empleo, la inversión y la infraestructura”.

“El proyecto CPO no es solo una carretera, es un símbolo de lo que podemos lograr cuando hay visión, voluntad y cooperación. Hoy reiteramos nuestro firme respaldo al modelo APP como una alternativa real que impulsa el desarrollo económico, oxigena el presupuesto público y genera empleos dignos para los panameños”, recalcó el ministro.

Entre las obras previstas se incluyen retornos en siete comunidades, mejoras de seguridad vial, señalización, estaciones de pesaje, cámaras de videovigilancia, paradas de autobuses y aceras. El contrato también establece 15 años de operación y mantenimiento por parte de la empresa adjudicataria.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que durante la construcción se generarán “más de 2,000 empleos directos y 10,000 indirectos, beneficiando a más de 282,000 personas de forma directa”.

A la licitación se presentaron el Consorcio Autopista Panamericana Oeste (Ortiz Construcciones y Proyecto S.A., KM Construcciones S.A.S.); el Consorcio APP Vías del Istmo (Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A., Calzada Construcciones S.A. de CV, Ingeniería Estrella S.A.); y el Consorcio APP La Chorrera-Santiago (Mota Engil Engenharia e Construção S.A., Mota Engil México S.A.P.I. de C.V.).

En el acto participaron también el canciller encargado, Carlos Hoyos Boyd; el contralor general de la República, Anel Flores; los viceministros Iván de Icaza Delgado (MOP) e Ivette Martínez (Economía encargada); la secretaria nacional de Asociación Público Privada, Ana Julia Carreira; y el director general de Contrataciones Públicas, Javier Raúl Martínez.