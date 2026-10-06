Insisten en impuestos a contenedores para crear un fondo para pensiones a los jubilados

Y. Ortiz | El proyecto de Ley 491, que crea un apoyo económico para los jubilados y pensionados con ingresos muy bajos, continúa en trámite en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional y aspira a ser votado en primer debate antes del 31 de octubre, informó la diputada proponente Grace Hernández.

“La Ley 491 sigue viva y seguimos trabajando para que avance. Ya se incorporaron y evaluaron las propuestas que fueron presentadas por los jubilados. Es una ley noble, dirigida a quienes realmente lo necesitan”, afirmó la parlamentaria.

La iniciativa se encuentra en fase de ajustes técnicos tras incorporar propuestas de gremios de jubilados y otros sectores. Uno de los cambios principales es la conformación de la Junta Directiva del fideicomiso que administraría los fondos, la cual tendría mayor representación de los gremios de jubilados para garantizar transparencia y participación directa de los beneficiarios en la toma de decisiones. Además, la propuesta que crear un cargo fijo por cada contenedor (TEU), plantea ampliar e incorporar nuevas fuentes de financiamiento viables dentro del marco legal existente, sin crear nuevos impuestos.

Otro ajuste relevante establece que el aporte para complementar hasta B/.600 mensuales a quienes reciben menos de ese monto se entregaría de forma quincenal, a fin de facilitar la cobertura de gastos básicos como medicamentos, alimentos y transporte.