Instalan Comité Ejecutivo para analizar modificaciones al manual de seguro agrícola.

El Instituto de Seguro Agropecuario instaló su Comité Ejecutivo que analizará las modificaciones al manual de seguro agrícola y la revisión de las apelaciones presentadas por productores agrícolas y pecuarios relacionadas con los procesos de indemnización.

El comité será presidido por el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, y contará con el gerente general del ISA, Ariel Espino como secretario.“El objetivo principal de esta reunión fue la conformación del comité ejecutivo y la discusión de temas prioritarios como la actualización del manual de seguro agrícola y la revisión de las apelaciones presentadas por los productores en relación con las indemnizaciones inicialmente establecidas”, señaló el gerente general del ISA, Ariel Espino.

Por su parte, el ministro Roberto Linares, fijó una próxima reunión entre los equipos técnicos del ISA y del MIDA para revisar en detalles el manual de seguro agrícola.

Destacó Linares que se trata de un documento que requiere ajustes y mejoras para responder a las necesidades actuales del sector.

Otra de las figuras que integrarán este comité es el superintedente de Seguros y Reaseguros, Luis Bandera, y por los productores Gerardino Batista y Leonela Peralta, quienes se adhieren al sistema de seguros agropecuarios.Está pendiente la designación de un representante de la banca, cuya incorporación se prevé en los próximos días.

En la reunión también participaron la subgerente general del ISA, Nilka de Arellano; el secretario general, Guillermo Lay; el jefe del Departamento de Asesoría Legal, Héctor Zarzavilla, junto a su equipo; y la secretaria general del MIDA, Carlota Mattos.