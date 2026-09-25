Inversiones mineras alcanzan los $300 mil millones; Panamá no puede perder la oportunidad

El presidente de la Alianza Minera de América Latina, Francisco Javier Lecaros, advirtió que América Latina y el Caribe concentran una cartera de inversiones mineras por 300 mil millones de dólares, clave para enfrentar el cambio climático con la puesta en marcha de proyectos de energías verdes, la electromovilidad y la demanda de minerales para la inteligencia artificial.

Lecaros dijo que “la minería aporta los minerales para ese propósito. Por lo tanto, en América Latina y el Caribe hemos identificado una cartera de proyectos de alrededor de $300 mil millones, lo que significaría un apoyo sustancial a las múltiples necesidades sociales que tiene cada uno de los territorios”.

El consultor internacional señaló que Chile, con una cartera de 104 mil millones de dólares, y Perú, con 68 mil millones, reúnen un tercio de esa inversión. Destacó además el despertar minero de Argentina, aunque con el desafío de formar capital humano.

Lecaros precisó que la región produce el 40% del cobre mundial y que el triángulo del litio entre Argentina, Bolivia, Perú y Chile es estratégico para la transición energética.

El experto advirtió que prohibir la minería formal abre la puerta a la extracción ilegal. Citó como ejemplo a Costa Rica, donde la prohibición en Crucitas provocó un desastre ambiental.

Sobre el proyecto Cobre Panamá, afirmó que “a veces no valoramos las cosas que tenemos hasta que las perdemos”. Aseguró que la suspensión de la actividad minera generó desempleo e impactó el Producto Interno Bruto (PIB). “Panamá no puede repetir lo que está pasando en Costa Rica. No podemos poner en riesgo no solo el medio ambiente, sino la estabilidad democrática”, sostuvo. “Panamá pierde su oportunidad de tener presencia mundial, porque hoy día el cobre es necesario y va a ser comprado en cualquier nación que tenga este mineral”. afirmó.

Lecaros subrayó que las inversiones no miran ciclos políticos, sino certeza y seguridad jurídica. Proyectó un quiebre de oferta de cobre hacia 2030 y precios al alza, por lo que la región no debe perder la ventana de oportunidad.

Finalmente, destacó que la minería actual es altamente tecnologizada, con uso de desalinización, inteligencia artificial y equipos eléctricos, y que ofrece grandes oportunidades de desarrollo profesional y bienestar social.

“No podemos seguir avanzando en autos de combustión, necesitamos autos eléctricos, no podemos seguir avanzando en centrales de carbón, tenemos que tener energías renovables y eso se hace gracias a minería”, dijo Lecaros. Sobre la desinformación de quienes rechazan el desarrollo de la actividad minera, afirmó que “lo que necesitamos en América Latina es educación, es transferir conocimiento”.