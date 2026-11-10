Irán afirma que se incendiaron tres petroleros en el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución de Irán dijeron el martes que tres petroleros se incendiaron en el estrecho de Ormuz, donde el país ataca regularmente a barcos que transitan sin su autorización.

La compañía estatal de petróleo de Emiratos, ADNOC, informó que uno de sus buques había "sufrido daños tras un ataque en las aguas territoriales de EAU" en el Golfo, durante la tarde.

La agencia marítima británica UKMTO también reportó que un petrolero había sido "alcanzado por un proyectil desconocido" frente a la costa de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

Por el momento no está claro si alguno de estos incidentes corresponde a uno de los barcos mencionados por Teherán.

Desde que empezó la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, Teherán ha restringido en gran medida el tráfico a través de esta vía marítima estratégica, insistiendo en que los buques utilicen rutas autorizadas por la República Islámica.

Estados Unidos ha respondido imponiendo un bloqueo naval sobre los puertos iraníes y ayudando a los petroleros a atravesar el estrecho, que normalmente transporta alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

"Dos petroleros infractores, que viajaban por una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz, han sido detenidos tras explosiones masivas y permanecen ardiendo", dijo en un comunicado el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el brazo ideológico de las fuerzas armadas iraníes.

"Un tercer petrolero infractor, que viajaba por una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz, explotó esta tarde tras golpear una mina naval", añadieron más tarde los Guardianes, sin precisar los nombres ni el origen de los buques.

Teherán ha hecho varios anuncios en las últimas semanas informando sobre incendios de barcos en el estrecho. Ha señalado que algunas embarcaciones golpearon minas, pero el ejército estadounidense aseguró recientemente que todas las minas habían sido retiradas de esta vía marítima.

El Mando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares estadounidenses en la región, dijo también el mes pasado que había ayudado a los países del Golfo a exportar 1.500 millones de barriles de petróleo a través de Ormuz desde el verano.