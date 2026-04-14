$!ITBI limitaría acceso a vivienda a los que tengan salario menor a B/.1,500

La reactivación del pago del 2% del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) limitará el acceso a la vivienda para personas con ingresos inferiores a B/.1,500 mensuales, advirtieron economistas y empresarios del sector construcción.

Especialistas explicaron que, para la compra de una vivienda valorada en B/.50,000, la aplicación de este impuesto añadiría B/.1,000 al costo total, elevando el precio final a B/.51,000. En consecuencia, al elevar el costo de la propiedad, esto hará que muchas personas no puedan calificar para un crédito hipotecario.

Elisa Suárez, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (CONVIVIENDA), explicó en Radio Panamá, que este ajuste impacta directamente la capacidad de compra. “Si una persona estaba adquiriendo una vivienda de B/.75,000 y debía realizar un abono inicial de B/.2,500, con este aumento del 2% tendría que asumir alrededor de B/.1,500 adicionales”, señaló.

Suárez advirtió que este escenario “obligaría a muchos compradores a extender su período de ahorro por más de 10 meses para poder completar el monto requerido”.

En tanto, Pedro Detresno, de Pedros Bienes Raíces, dijo que “la medida también desincentiva la venta, ya que el propietario debe asumir mayores costos en impuestos, lo que reduce su ganancia”.

Por su parte, el economista Eric Molino, afirmó que “la aplicación del ITBI eleva significativamente el abono inicial de una vivienda, que pasa de B/.3,000 a B/.4,500, es decir, un aumento del 50%”. Indicó que esto desincentiva la compra ya que “aunque el impuesto lo paga el promotor, este se traslada al comprador y no es financiado por el banco, lo que en la práctica obliga a asumir un abono inicial más alto”.

Molino añadió que “vas a comprar una casa de B/.50,000, te financian en 98%, el banco paga B/.49,000 y la persona aporta B/.1,000; con el impuesto de 2%, el costo de la vivienda quedaría en B/.51,000”. Esta situación “dificulta que personas con ingresos por debajo de los B/.1,500 puedan reunir el dinero necesario para una vivienda”.

Finalmente, Molino advirtió que, en la práctica, esta medida provocaría que “se dejen de construir viviendas económicas y se impulse la oferta de casas más caras, dirigidas a personas con mayor poder adquisitivo”.

Además, subrayó que “el impacto va más allá del precio, ya que envía una señal negativa al mercado”.