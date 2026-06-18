JP Morgan: reapertura de la mina en 2027 impulsaría el crecimiento del país

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> A través de la campaña 'Suma Tu Talento, Avanza con Nosotros', Cobre Panamá informó que ya registra 1,947 nuevas contrataciones, de las cuales 1,007 corresponden a residentes de comunidades vecinas a la mina, informó la empresa. El dato reafirma el compromiso de la empresa con el empleo local y el desarrollo de las regiones aledañas. Cada contratación representa ingresos directos para las familias, dinamismo para los comercios locales y un impulso a la economía de las áreas cercanas al proyecto. 'Cuando se apuesta por el talento panameño, se construye un futuro con más oportunidades para todos', destacó la empresa.