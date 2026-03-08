Juan Arias: Panamá se prepara para recibir ferias internacionales que impulsarán negocios y alianzas

El presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultores de Panamá (CCIAP), Juan Arias destacó que “Panamá es un país construido por el trabajo y la determinación de su gente. Un país que, a lo largo de su historia, ha sabido abrirse al mundo sin perder de vista lo más importante: generar oportunidades para quienes viven aquí”.

Según Arias “nuestra historia está marcada por el intercambio, el movimiento y la conexión entre pueblos y mercados. Mucho antes de que habláramos de globalización, el istmo ya cumplía un papel esencial en el comercio internacional”.

El dirigente empresarial mencionó que: “Esa realidad no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la escala. Hoy Panamá es uno de los centros logísticos más relevantes de la región. Desde aquí se conectan rutas marítimas, aéreas y comerciales que vinculan a América con el resto del planeta. Esa red de conexiones ha permitido que el país se proyecte como una plataforma natural para el comercio, la inversión y los negocios internacionales”.

El presidente de la CCIAP también subrayó que “la próxima semana, nuestro país volverá a convertirse en escenario de encuentros internacionales con la realización de la plataforma de exposiciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá”.

Durante varios días, Panamá recibirá delegaciones empresariales, compradores internacionales, inversionistas, emprendedores en crecimiento y representantes de distintos sectores productivos que participarán en Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional – Panamá.

Más allá de la actividad comercial que se genera durante estos días, estas exposiciones representan algo más profundo: la confianza de la comunidad internacional en Panamá.

Confianza en un país que ha construido una plataforma logística robusta, una conectividad regional privilegiada y un entorno que favorece la actividad empresarial privada, la inversión y el intercambio comercial.

En un momento en el que la economía global atraviesa transformaciones importantes, los países capaces de facilitar conexiones, atraer talento y promover alianzas tendrán un papel cada vez más relevante.

Finalmente, Arias manifestó que Panamá tiene todas las condiciones para desempeñar ese rol. Y por eso cada vez que el mundo mira hacia América Latina, Panamá aparece en el mapa.

Porque aquí se cruzan rutas comerciales, se abren mercados y se construyen alianzas. La próxima semana volveremos a verlo.

Panamá no solo conecta mercados, Panamá genera oportunidades que se traducen en inversión, desarrollo y crecimiento.