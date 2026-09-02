Jubilados: Ley representa un alivio económico

Y.Calles | Jubilados solicitaron la sanción del Proyecto de Ley 226, que amplía beneficios, incorpora nuevos descuentos y aumenta otros existentes, al argumentar que su aprobación responde a “criterios de equidad, alivio económico y actualización de beneficios para adultos mayores”.

Guillermo Cortés, del Movimiento Mundo de Jubilados, señaló que el Ejecutivo debe evaluar el proyecto con base técnica y legal. “El llamado al presidente Jose Raúl Mulino es que no mire hacia un grupo ni hacia otro... Lo que queremos es que analice el proyecto, compruebe que cumple con todas las formalidades y lo sancione”. Respecto al posible impacto en precios, indicó que “trasladar o aumentar los precios argumentando que el descuento establecido en la nueva ley representa un incremento del 5 % respecto al beneficio anterior no tiene validez. Ese argumento, para nosotros, carece de fundamento”.

Los jubilados también sustentan la aprobación en el alivio a gastos básicos.

Carlos Camacho manifestó que para muchos del sector el mayor egreso está en “medicamentos, consultas médicas y alimentos” y expresó que espera que “la ley realmente ayude a quienes más lo necesitan y que los beneficios puedan mantenerse a largo plazo”. Camacho agregó que respaldan los descuentos siempre que “no afectar a los pequeños comercios ni generar aumentos en los precios”.