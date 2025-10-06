Jurado insta a llevar la industria al mercado internacional

Integrar la industria al mercado internacional, fortalecer el conocimiento y las habilidades técnicas en el sector y agilizar los trámites para que las empresas puedan producir de manera eficiente y competitiva son algunas de las medidas que debe adaptar el gobierno para atraer la inversión extranjera, explicó Rosmel Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).

Jurado indicó que “el gobierno debe colocar todas las medidas pertinentes para que nosotros podamos lograr incursionar al mercado externo de manera rápida y competitiva y eso es parte de nuestro objetivo en la nueva Junta Directiva”.

Asimismo, destacó la importancia de contar con políticas públicas que apoyen la tecnificación de la producción primaria, especialmente considerando los tratados de libre comercio. “El 54% de la producción primaria del país es adquirida por nosotros, los industriales. Es necesario que nos apoyen con normas que permitan aumentar el rendimientos en el campo”.

En cuanto a los retos de la industria, Jurado señaló que incrementar la producción es clave para generar más empleos y atraer mayores inversiones. “Debemos darle al país un marco que genere confianza, para que las inversiones lleguen y se puedan establecer nuevas empresas de manufactura en Panamá”, concluyó.