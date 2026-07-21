La ACODECO reitera aplicar descuento a jubilados

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Las organizaciones de la tercera edad, como el Movimiento Mundos, impulsan el anteproyecto de ley 226, que pretende, entre otras cosas, que se aplique el descuento en restaurantes, fondas y franquicias, incluso en platos con promoción.'Muchos establecimientos ponen un precio superior dos o tres días antes y luego aducen un 20% de descuento; otros tienen ofertas eternas para evitar aplicar los descuentos a jubilados. Eso lo he observado, por ello estamos impulsando el proyecto 226, que establece un 20% adicional sobre el precio del plato en promoción', explicó Guillermo Cortés, miembro de la agrupación.La iniciativa, presentada ante el pleno de la Asamblea Nacional, por el diputado Javier Sucre, ya fue aprobada en primer debate en el periodo legislativo anterior y se encuentra en el orden del día para su segunda discusión.