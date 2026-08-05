$!La ACP anuncia reducción de calado en esclusas Neopanamax por secuelas de El Niño

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció este miércoles 5 de agosto un ajuste al calado máximo permitido en las esclusas Neopanamax, medida adoptada con base en el nivel actual del lago Gatún y las proyecciones meteorológicas recientes.A partir del 26 de agosto de 2026, el calado máximo autorizado para buques que transiten por la vía Neopanamax será de 14.63 metros (48.0 pies). Posteriormente, desde el 3 de septiembre de 2026 y hasta nuevo aviso, se aplicará una nueva reducción a 14.48 metros (47.5 pies). La ACP indicó que con esta norma adicional busca respaldar la seguridad de la navegación y la fiabilidad operativa.La entidad explicó que, aunque ya inició la temporada de lluvias en el istmo, las condiciones actuales de la cuenca hidrográfica y los efectos continuos del fenómeno de El Niño obligan a tomar precauciones adicionales.Por ello, la ACP mantendrá un monitoreo constante de las variables meteorológicas, los aportes hídricos a la cuenca y los niveles de los lagos, con el fin de emitir actualizaciones si se requieren ajustes suplementarios. Por el momento, la capacidad de las esclusas Neopanamax y Panamax se mantiene estable, por lo que no se ha implementado ninguna reducción en los cupos de tránsito disponibles. Asimismo, se recomienda a las navieras utilizar el Sistema de Reservas de Tránsito para evitar eventuales retrasos.