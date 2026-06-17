La AIE rebaja su previsión de demanda mundial de petróleo para 2026

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) volvió a revisar a la baja su previsión de demanda mundial de petróleo para 2026 en su informe mensual publicado este miércoles, en el que señala el impacto “considerable” de la guerra en Oriente Medio.

Según el organismo, la demanda mundial caerá en 1,1 millones de barriles diarios en 2026, una disminución casi tres veces mayor que la prevista el mes pasado.

Las cifras preliminares muestran que las entregas de petróleo del segundo trimestre de 2026 cayeron casi un 5% interanual, debido “al aumento de los precios del combustible y a las dificultades de suministro”.

Este retroceso trimestral en las entregas sería el primero desde 2020, señala la AIE.

Al mismo tiempo, “las reservas siguen reduciéndose a un ritmo récord, a pesar de la marcada caída de la demanda de petróleo”, señaló la AIE en su reporte.

La caída de las reservas es especialmente pronunciada en los países de la OCDE (-163 millones de barriles), que alcanzaron su nivel más bajo desde 1990.

A escala global, las reservas disminuyeron en casi 220 millones de barriles entre abril y mayo.

Si bien el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz --por donde transita el 20% del petróleo mundial-- “abre la puerta a una reanudación de las exportaciones de Oriente Medio”, las “limitaciones operativas y políticas” siguen presentes y “ensombrecen las perspectivas”, indica la organización.

Para el próximo año, la AIE anticipa un aumento “modesto” de la demanda (en torno a 2 mb/d), pero un fuerte repunte de la oferta (+8 mb/d), lo que podría ofrecer un “alivio bienvenido” al mercado petrolero y una “oportunidad” para reconstruir las reservas.