La AIE recorta su previsión de demanda de petróleo en 2026

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) recortó este miércoles su previsión de demanda mundial de petróleo para este año, debido al conflicto persistente en Oriente Medio y la consiguiente subida de los precios de los hidrocarburos.

“El cierre prolongado del estrecho de Ormuz y el alza de los precios de los carburantes siguen pesando en el consumo de petróleo”, destacó el organismo, con sede en París.

En su nuevo informe mensual, la AIE espera una bajada interanual de la demanda del orden de 1,6 millones de barriles de petróleo diarios, una caída más pronunciada que la vaticinada en julio, cuando esperaba una contracción de 1 mb/d.

De esta forma, el consumo mundial de petróleo se situaría en 2026 en 103,29 mb/d.