La Alcaldía de Panamá restringirá el ruido y los bailes el 2 de noviembre por el Día de los Difuntos

La Alcaldía de Panamá informó que, mediante el Decreto Alcaldicio N.º 8 del 6 de octubre de 2026, se establecieron restricciones a la emisión de ruido y a las actividades bailables en el distrito capital para el lunes 2 de noviembre de 2026, en un horario de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., con motivo del Día de los Difuntos.

Según el comunicado, durante esa franja horaria quedará suspendido el uso de cajas de música, sinfonías y otros instrumentos musicales, así como toda emisión de ruidos y bailes amenizados por orquestas, unidades móviles, conjuntos u otros medios de difusión sonora. Esta disposición busca preservar un ambiente de respeto y recogimiento para quienes acudan a los cementerios a rendir homenaje a sus seres queridos.

El incumplimiento de la medida será sancionado con multas que van desde B/.100.00 hasta B/.1,000.00. Los inspectores municipales, el personal de Cumplimiento y la Policía Municipal, con el apoyo de la Fuerza Pública, velarán por el acatamiento de la norma. Finalmente, la Alcaldía recordó que estas restricciones no eximen de obedecer las demás disposiciones vigentes en materia de ruido, por lo que exhortó a la población a actuar con moderación, civismo y empatía.