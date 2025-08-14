La APATEL realizará el foro “Innovación y Sostenibilidad 2025” para analizar el futuro del turismo

El próximo 17 de septiembre, la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) realizará el foro “Innovación y Sostenibilidad 2025”, una visión estratégica para el futuro del turismo de Panamá.

La presidenta de APATEL, Yovana Segarra, señaló que “el encuentro reunirá alrededor de 300 expertos y representantes del sector turístico para analizar los principales desafíos y oportunidades de la industria, desde la infraestructura y la sostenibilidad, incluyendo la tecnología y su gastronomía”.

Segarra comentó que “el evento contará con la participación de expertos internacionales en materia de turismo, que incluyen a la viceministra técnica de Turismo de República Dominicana, Jacqueline Mora, el encargado de negocios de la embajada de México en Panamá, Santiago Mateos Cibrián, y la directora ejecutiva del Bureau de Convenciones de Medellín y Antioquia, Juliana Cardona Quirós”.

“El foro incluirá espacios de networking empresarial, mesas de inversión y oportunidades de patrocinio diseñadas para fortalecer las relaciones entre el sector hotelero, los operadores turísticos, los inversionistas, organismos multilaterales y entidades estatales”, dijo Segarra.

La líder de APATEL agregó que “este evento representa una oportunidad clave para posicionar a Panamá como un hub de innovación turística en América Latina, promoviendo un modelo económico sostenible y resiliente”.Además, “de acuerdo con cifras del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), autoridad mundial en el sector de viajes y turismo, el turismo como generador de empleo inclusivo alcanzó en el 2024 un total de 392 mil fuentes de trabajo”.