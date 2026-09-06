La APEDE exige acción y transparencia ante emergencia por El Niño

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) consideró positiva la declaratoria de estado de emergencia ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, pero advirtió que la anticipación debe traducirse ahora en acciones concretas para reducir el impacto sobre la población, el sector agropecuario y la economía del país.

En un pronunciamiento titulado “El Niño no espera: de la prevención a la acción”, el presidente de APEDE, Alberto López Tom, señaló que los próximos meses representan una oportunidad para preparar al país ante los escenarios previstos para la estación seca.

La organización informó que dará seguimiento a las medidas adoptadas por el Estado y al manejo de los recursos destinados a la emergencia, haciendo énfasis en la necesidad de garantizar transparencia, rendición de cuentas y controles posteriores sobre el uso de los fondos públicos.

APEDE destacó que El Niño no debe ser visto únicamente como un problema para el sector agropecuario, ya que una posible escasez de agua también podría afectar el consumo humano, la producción de alimentos, la industria, la generación de energía, la infraestructura y las operaciones del Canal de Panamá.

“El agua conecta prácticamente todas estas actividades”, planteó la organización, al insistir en la necesidad de administrar y preservar los recursos hídricos de cara a la estación seca.

En cuanto al sector agropecuario, APEDE propuso impulsar medidas preventivas como la cosecha de agua, la construcción y rehabilitación de abrevaderos y pozos, el mantenimiento de sistemas de riego y mecanismos de financiamiento que permitan a los productores prepararse ante los posibles efectos de la sequía.

También resaltó la importancia de fortalecer la asistencia técnica y la capacitación para que los productores conozcan las zonas de mayor riesgo y adopten medidas antes de que se presente la etapa más crítica.

La asociación sostuvo que, aunque la declaratoria de emergencia permite agilizar procedimientos y contrataciones para atender las necesidades del país, la rapidez no debe significar una reducción de los controles.

Según APEDE, las contrataciones realizadas bajo condiciones excepcionales deben garantizar transparencia y permitir que la ciudadanía conozca qué se contrató, con quién, por cuánto y para qué.

La institución también hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre el Gobierno, sector privado, productores, academia y sociedad civil para anticipar riesgos y responder a los posibles impactos del fenómeno.

“Declarar una emergencia es apenas el comienzo”, sostuvo APEDE, al reiterar que las medidas deben llegar a los territorios y convertirse en soluciones concretas.

Para la organización empresarial, esta situación debe servir además para fortalecer una cultura de prevención y retomar proyectos relacionados con el riego, la cosecha de agua y el mantenimiento de la infraestructura existente.

APEDE concluyó que prepararse frente a El Niño implica proteger el agua, la producción de alimentos, la energía, la infraestructura, las operaciones del Canal de Panamá y el bienestar de la población.