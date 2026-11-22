La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) hizo un llamado a promover consensos y mantener un diálogo transparente sobre el futuro de la mina de Donoso, ante el anuncio del Gobierno del inicio de conversaciones formales con Minera Panamá para explorar una eventual reactivación del proyecto.

En un pronunciamiento firmado por su presidente, Alberto López Tom, el gremio señaló que el país tiene derecho a conocer los beneficios, costos y riesgos de cualquier acuerdo, así como las garantías jurídicas, económicas y ambientales que respaldarían una eventual decisión.

La APEDE destacó que cualquier negociación debe respetar la Constitución y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, además de garantizar la soberanía del Estado sobre los recursos minerales y establecer mecanismos para fiscalizar los ingresos que recibiría el país.

La asociación también consideró necesario atender los problemas ambientales identificados en Donoso, entre ellos las deficiencias en la restauración ecológica y el monitoreo, por lo que planteó que cualquier plan de cierre cuente con garantías financieras, plazos públicos y verificación independiente.

En materia social, el gremio recordó que la suspensión de la actividad minera afectó a más de 30 mil empleos, según un estudio del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), y señaló que es necesario generar oportunidades laborales, ofrecer capacitación y respaldar a los pequeños negocios de las comunidades afectadas.

Asimismo, la APEDE invitó a impulsar el turismo interno durante la temporada de verano y las festividades regionales de Azuero, mediante el consumo en hospedajes, restaurantes, fondas y comercios locales, como una forma de contribuir a la recuperación económica del interior del país.

Finalmente, López Tom reiteró la disposición de la APEDE de participar en espacios de diálogo y escucha, y pidió que las conversaciones sobre el futuro de la mina se desarrollen de cara a la ciudadanía, con información pública y criterios técnicos, económicos, jurídicos, sociales y ambientales.