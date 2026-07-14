La APEDE pide una reforma profunda de la DGI tras caso de presuntas irregularidades

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) consideró que las investigaciones por las presuntas irregularidades detectadas en la Dirección General de Ingresos (DGI) deben servir como punto de partida para una reforma integral de la administración tributaria.

En un comunicado, el gremio afirmó que el caso afecta la reputación del país y evidencia la necesidad de fortalecer la DGI con una institucionalidad más moderna, independiente y con mayores controles.

APEDE reconoció la labor del Ministerio Público en la investigación e insistió en que los responsables deben ser identificados y sancionados conforme a la ley. Asimismo, sostuvo que el proceso debe dar paso a reformas estructurales.

Entre sus propuestas, planteó transformar la DGI en una agencia tributaria con autonomía técnica, administrativa, financiera y operativa, al considerar que este modelo fortalecería la transparencia, la eficiencia y la confianza en el sistema tributario.

Agregaron que “un modelo de esta naturaleza permitiría separar la gestión tributaria de presiones coyunturales, fortalecer la planificación de largo plazo, profesionalizar sus equipos mediante una carrera especializada y asegurar procesos más transparentes, trazables y orientados al servicio del contribuyente”.

“La creación de una agencia tributaria también facilitaría la adopción de tecnología, auditorías permanentes, gestión de riesgos y controles internos más efectivos, elementos indispensables para elevar la confianza ciudadana y proteger la reputación institucional del país”, agregaron del gremio empresarial.