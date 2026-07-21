La APEDE ve oportunidad estratégica en la adquisición total de Petroterminal de Panamá

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) afirmó que la adquisición por parte del Estado del 41% restante de las acciones de Petroterminal de Panamá (PTP) representa una oportunidad para fortalecer al país como un centro logístico y energético regional.El gremio sostuvo que el desarrollo de PTP debe responder a una visión de Estado basada en la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad, integrando este activo con el Canal de Panamá, los puertos, el ferrocarril, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y las zonas francas.APEDE también respaldó que el Estado mantenga la propiedad de la empresa, pero con la participación de un operador privado especializado que garantice una gestión técnica y eficiente, alejada de intereses políticos.Asimismo, solicitó transparencia sobre las condiciones de la compra, su financiamiento y el modelo de administración que se implementará, así como un gobierno corporativo integrado por profesionales independientes.El gremio destacó que, durante sus 48 años de operación bajo un esquema de alianza público-privada, Petroterminal de Panamá ha aportado más de 1,400 millones de dólares al Estado en impuestos y dividendos.