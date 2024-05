$!La banca prevé endurecer acceso al crédito

El sector bancario panameño prevé un endurecimiento del acceso al crédito y que continúen en alza las tasas de interés.

Mientras que expertos indicaron que se mantienen atentos a los retos tanto globales como locales, entre ellos, la guerra en Ucrania, en Medio Oriente, obstáculos al flujo del petróleo y otras materias, así como la situación política en Panamá, la problemática del agua, la situación con Cobre Panamá, la Caja de Seguro Social, la pérdida del grado de inversión y el posible aumento de impuestos, respectivamente.

Para Raúl Guizado, presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), “la tasa de referencia, que es la que al final de utiliza en Panamá, hoy día se encuentra en promedio entre 5.25-5.50, se encuentra en niveles altos y se preveía que a inicios de este año esa tasa iba a empezar a bajar, cosa que no ha ocurrido y la razón es porque la inflación no está controlada en Estados Unidos. No podemos esperar que las tasas allá suban o bajen y ocurra lo mismo en Panamá de manera inmediata, por consiguiente, en Panamá se están haciendo ajustes a la alza”.

Por su parte, Amauri Castillo, superintendente de Bancos de Panamá, estima que “quizás” a principio del 2025 “una estabilización temporal para que podamos ver algún tipo de reducción en las tasas de interés”.

Reafirmó que depende mucho del comportamiento de las tasas de interés en Estados Unidos al “ser una economía dolarizada”.