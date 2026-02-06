La caída en desgracia del expríncipe Andrés coloca las finanzas de la monarquía en entredicho

La caída en desgracia del expríncipe Andrés, por el caso Epstein, ha puesto a la familia real británica y sus finanzas en entredicho, con una investigación parlamentaria prevista, una inusual iniciativa que ilustra una creciente búsqueda de transparencia.

En el punto de mira de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes está el alquiler simbólico pagado por Andrés durante más de veinte años por su lujosa residencia de Royal Lodge, en el recinto de Windsor.

Ese acuerdo fue revelado por The Times en octubre, durante el escándalo que llevó al rey Carlos III a despojar a su hermano Andrés de su título de príncipe, debido a sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein, que se suicidó en prisión en 2019.

Andrew Mountbatten-Windsor, como se le llama ahora, abandonó el lunes esta residencia de 30 habitaciones tras la publicación de nuevos documentos y fotografías que lo implican en el caso Epstein.

El expríncipe había sido conminado por el propio rey a abandonar este palacio para reinstalarse en una residencia del dominio de Sandringham, propiedad personal del monarca, en el noreste de Inglaterra.

- Interrogantes -

Sin embargo, las condiciones del antiguo contrato de arrendamiento que vinculaba a Andrés con el Crown Estate, la sociedad comercial que gestiona el patrimonio inmobiliario y territorial de la Corona —incluido el dominio de Windsor—, suscitan interrogantes.

Los diputados recordaron que estas condiciones tenían consecuencias sobre los recursos del Estado, ya que los beneficios que pueda generar el Crown Estate se transfieren al tesoro público.

"Cualquier disminución de ingresos reduce el excedente anual del Crown Estate y representa un coste para el contribuyente", advirtió el presidente de la Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento, Geoffrey Clifton-Brown, quien anunció en diciembre la próxima apertura de la investigación.

Para Francesca Jackson, estudiante de doctorado en Derecho en la Universidad de Lancaster, esta investigación —sin fecha programada aún— "marca un punto de inflexión".

"Históricamente, el Parlamento siempre ha mostrado una gran deferencia hacia la realeza", subraya a AFP esta investigadora, cuya tesis se centra en la monarquía constitucional de Reino Unido.

Jackson está convencida de que fue "la presión" de los diputados sobre el rey Carlos lo que condujo a que actuara contra Andrés.

Norman Baker, exparlamentario liberal demócrata (centrista) entre 1997 y 2015, considera que la caída en desgracia de Andrés "abrió la puerta" a cuestionar a la monarquía y la investigación que se avecina es "un primer paso".

En su libro "Moneda real, deuda nacional: la verdad impactante sobre las finanzas de la familia real", denuncia "la gran opacidad" de las finanzas reales y "el verdadero coste" de la monarquía para el contribuyente británico.

Baker arremete contra el aumento "obsceno" del Sovereign Grant, la asignación anual al rey para el desempeño de sus funciones oficiales, incluido el mantenimiento de las residencias reales.

En 2011, esta subvención ascendía a 7,9 millones de libras (10,7 millones de dólares) anuales. Catorce años después (para el ejercicio 2025-2026), alcanza los 132,1 millones de libras (179,2 millones de dólares) y debería llegar a 137,9 millones de libras (187,1 millones de dólares) en 2026-2027.

- Ingresos de la monarquía -

"Carlos dijo que quería una monarquía reducida, con menos miembros activos de la familia real, pero los costes no se han reducido", dice Baker.

El aumento está relacionado con el cambio en el método de cálculo de la asignación, que desde 2011 es proporcional a los beneficios del Crown Estate.

Los beneficios se han visto impulsados por los ingresos procedentes del alquiler de los fondos marinos británicos —propiedad del Crown Estate— a parques eólicos.

En los últimos diez años, el Crown Estate ha transferido 5.000 millones de libras (6.873 millones de dólares) a las finanzas públicas, según cifras del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, el comentarista real Richard Fitzwilliams destaca que la monarquía genera ingresos, sobre todo gracias al turismo que atrae.

Pero ese hecho no basta para convencer a Baker, que enumera las exenciones fiscales de las que se beneficia la realeza.

El exparlamentario sostiene que los británicos "desconocen" el "verdadero coste" de su monarquía. Aunque "los tiempos están cambiando", advierte Jackson.