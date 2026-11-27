Cinco sucursales de la Caja de Ahorros y un autobanco dejarán de operar a partir del 1 de diciembre como parte de un proceso de reestructuración, según anunció la entidad bancaria.

Las sucursales que culminarán sus operaciones son las de avenida Balboa, Chanis, Plaza Nuevo Tocumen, Chorrera Centro y La Bolívar. A estas se suma el autobanco de San Francisco, de acuerdo con un comunicado divulgado por la entidad.

Caja de Ahorros indicó que la medida responde a una “adecuación estratégica de nuestra red de atención”, que incluye un proceso de redistribución de sus puntos de servicio. La institución también adelantó que durante 2027 contempla nuevas aperturas y traslados de sucursales.

Sobre los servicios bancarios, la entidad señaló que las cuentas, préstamos, tarjetas y cargos recurrentes continuarán activos y que los clientes no deberán realizar trámites por el cierre de las instalaciones.

“Todos sus productos y servicios continúan operando con total normalidad”, indicó el banco en el aviso.

Como alternativas para los usuarios, Caja de Ahorros informó que mantendrá una red de 56 sucursales, 306 cajeros automáticos y 370 puntos Caja Amiga. También estarán disponibles la Banca en Línea, la aplicación móvil y la atención telefónica.

Los clientes que tengan consultas sobre el cierre de las sucursales o sus productos pueden comunicarse al 800-2252 o contactar a A.N.D.R.E.A. al 6949-0076.