La Caja de Ahorros concreta una titularización hipotecaria por más de B/. 1,500 millones

La Caja de Ahorros se convirtió en el primer banco estatal de la región en concretar una titularización de cartera hipotecaria, una operación histórica que le permitirá colocar en el mercado de valores más de B/. 1,500 millones respaldados por una porción de su cartera de préstamos para vivienda. La emisión obtuvo una calificación de Grado de Inversión AAA (EXP) (pan) otorgada por la agencia Fitch Ratings, lo que fortalece la confianza en el mercado de capitales panameño.

“Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de la Caja de Ahorros y de la banca pública de nuestra región. Nos convertimos en el primer y único banco estatal en alcanzar un hito financiero de esta magnitud, una operación que nos permitirá generar más de B/. 1,560 millones en nuevos préstamos hipotecarios para que miles de familias panameñas puedan cumplir el sueño de tener una vivienda propia”, expresó Andrés Farrugia, gerente general de la entidad. El ejecutivo agregó que la calificación AAA “valida la solidez de esta estructura y demuestra que la banca pública panameña puede innovar con estándares internacionales”.

La titularización consiste en transformar una cartera de préstamos hipotecarios en valores negociables que serán adquiridos por inversionistas nacionales e internacionales. Este mecanismo le permite a la Caja de Ahorros optimizar el uso de sus activos, mejorar sus indicadores financieros y mantener su misión de ampliar el acceso a soluciones habitacionales para más familias en el país.

Por su parte, Olga Cantillo, presidenta ejecutiva de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), entidad facilitadora de la transacción, señaló que “esta histórica titularización demuestra que el mercado de capitales panameño continúa evolucionando y ofreciendo soluciones cada vez más sofisticadas”. La Caja de Ahorros aclaró que la operación no implica cambios para los clientes con créditos vigentes, ya que se mantienen intactos las tasas, plazos, cuotas y canales de atención. Con esta iniciativa, la institución reafirma su liderazgo en el desarrollo de mecanismos financieros innovadores para impulsar el sector bursátil y el acceso a la vivienda.

Entre los principales beneficios de esta gestión destacan las mejoras en la adecuación de capital de la entidad, una mayor solidez financiera y la disminución del riesgo institucional. Parte de los recursos obtenidos será destinada a financiar nuevas hipotecas, con el objetivo de dinamizar el sector inmobiliario y ampliar las oportunidades de acceso a un hogar propio. Actualmente, la Caja de Ahorros ocupa la segunda posición a nivel nacional en el segmento hipotecario.