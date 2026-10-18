La Caja de Ahorros dona B/.8,000 tras aceptar reto solidario

La Caja de Ahorros anunció que su mascota Zambo aceptó el reto de Tinaquera, la mascota del alcalde Mayer Mizrachi, y se sumó a esta causa solidaria con una donación de B/.8,000 para un contenedor.

La iniciativa busca ayudar a las personas damnificadas por el sismo en las provincias centrales.

Además, Zambo aprovechó la ocasión para lanzar el reto a la compañía Goly, conocida por su cadena de supermercados y almacenes El Machetazo, con el mensaje: “Dicen que los gatos siempre caen de pie... ¿Tienes siete vidas para aceptar este reto?”.