La Caja de Ahorros superó los B/. 6,900 millones en activos y utilidad neta ascendió a B/. 41.1 millones

La Caja de Ahorros cerró el año 2025 con resultados financieros sólidos que reflejan estabilidad, crecimiento sostenible y un impacto positivo en el desarrollo económico y social del país, informó la entidad bancaria.

Los activos totales de la institución alcanzaron B/. 6,911 millones, mientras que la utilidad neta ascendió a B/. 41.1 millones, superando los resultados del año anterior en aproximadamente 18.7% y reafirmando la fortaleza del banco estatal.

Según el banco, este desempeño fue impulsado por una gestión prudente de los recursos, el crecimiento de la cartera de préstamos y una estrategia enfocada en eficiencia operativa, transformación digital e inclusión financiera.

De acuerdo con los estados financieros auditados al cierre de diciembre de 2025, la cartera de préstamos registró un crecimiento relevante, alcanzando B/. 4,943 millones, lo que refleja el apoyo continuo de la entidad a las familias panameñas, emprendedores y sectores productivos. Asimismo, los depósitos locales superaron los B/. 5,630 millones, evidenciando la confianza de los clientes en la institución.

Uno de los indicadores clave de fortaleza financiera es el índice de adecuación de capital de 14.41%, nivel que se mantiene por encima de los requerimientos regulatorios y que respalda la capacidad del banco para continuar creciendo de manera responsable. Además, el banco mantiene una calificación de riesgo AAA (pan) con perspectiva estable, confirmando su solidez y credibilidad en el sistema financiero.

La institución también avanzó en eficiencia operativa, registrando un índice de 67.61%, junto con indicadores de rentabilidad con un ROA de 0.61% y un ROE de 10.41%, reflejando una gestión más efectiva de los recursos.

En el ámbito de la innovación, más de 51 millones de transacciones se realizaron a través de banca en línea y banca móvil durante el año, consolidando el proceso de transformación digital y modernización de servicios para los clientes.

El gerente general de la institución, Andrés Farrugia, destacó que los resultados confirman el rumbo estratégico de la organización: “Los resultados de 2025 reflejan una institución financiera sólida, responsable y comprometida con Panamá. Hemos fortalecido nuestra base financiera mientras avanzamos en la modernización de nuestros servicios, la inclusión financiera y el apoyo a sectores clave de la economía. Nuestro objetivo es seguir siendo un banco confiable para los panameños y un aliado del desarrollo nacional”.

Durante el año, Caja de Ahorros también impulsó iniciativas de alto impacto social, incluyendo programas para emprendedores y MIPYMES, alianzas para facilitar el acceso a vivienda a miles de familias y la digitalización de pagos gubernamentales, contribuyendo a la transparencia y eficiencia en la gestión pública.

Con más de 650 mil clientes, presencia nacional y más de 2,100 colaboradores, la entidad reafirma su compromiso de continuar evolucionando como una banca estatal moderna, cercana y sostenible, orientada a generar oportunidades y bienestar para la población panameña.

Para el 2026, Caja de Ahorros continuará fortaleciendo su estrategia de crecimiento, apostando por la innovación y la digitalización de sus servicios. La entidad enfocará sus esfuerzos en mejorar la experiencia del cliente a través de canales digitales y potenciar la inclusión financiera en el país. Con un enfoque centrado en la eficiencia operativa y la modernización tecnológica, el banco evolucionará para atender las necesidades de sus clientes en un entorno financiero dinámico.