La Cámara de Comercio cierra ciclo bajo el liderazgo de Juan Arias

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias, se despidió de su cargo tras dos años de gestión con un mensaje centrado en el compromiso país, asegurando que “la patria siempre va primero”.

En su última columna como líder del gremio, Arias hizo un balance de su administración, destacando que su gestión estuvo marcada por la participación activa en temas clave para el país como: las mesas de diálogo de la Caja de Seguro Social y la discusión del salario mínimo, donde según afirmó el sector privado asumió un rol propositivo.

El empresario también resaltó la presencia del gremio en debates nacionales como el relacionado con la mina y el proyecto de Río Indio, en los que, dijo, se promovió el diálogo entre comunidades, expertos, autoridades y la empresa privada para abordar decisiones de impacto nacional.

Durante su gestión, la Cámara amplió su membresía con la incorporación de 480 nuevas empresas, alcanzando más de 1,800 miembros de distintos sectores económicos. Además, se concretaron cerca de 30 acuerdos de cooperación con organismos nacionales e internacionales, así como misiones comerciales en países como Brasil, Corea y Japón, orientadas a fortalecer la proyección de Panamá en el exterior.

Arias también destacó los resultados de las ferias organizadas por el gremio en 2026, las cuales reunieron a más de 800 empresas de 30 países y generaron oportunidades de negocio que superan los 165 millones de dólares.

En su mensaje final, subrayó la importancia de la educación como eje fundamental para el desarrollo del país, advirtiendo que sin una adecuada formación de los estudiantes, el progreso nacional se vería limitado.

“Me voy tranquilo, con la camisa de Panamá bien puesta”, expresó Arias, agradeciendo el respaldo recibido durante su gestión y reiterando su llamado a seguir trabajando en unidad por el desarrollo del país.