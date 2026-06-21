La Cámara de Comercio destaca importancia de la Asamblea General de la OEA para impulsar la prosperidad regional

En el marco de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, destacó la importancia de este encuentro hemisférico como una oportunidad estratégica para fortalecer el diálogo, construir consensos y avanzar en una agenda orientada al desarrollo económico y el bienestar de los ciudadanos de la región.

Barría señaló que Panamá recibe a las Américas en un momento clave para el continente, en medio de desafíos comunes que exigen una mayor cooperación entre gobiernos, organismos internacionales y el sector privado.

“Los retos que enfrentan nuestros países son conocidos: impulsar el crecimiento económico, generar más empleo formal, atraer inversión, fortalecer la competitividad y preparar a nuestras sociedades para los cambios tecnológicos que están transformando el mundo. Frente a ellos, la cooperación y el trabajo conjunto resultan más necesarios que nunca”, expresó.

El dirigente empresarial resaltó especialmente el diálogo sostenido entre representantes del sector privado y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, bajo el lema “Hacia una Agenda de Prosperidad”, calificándolo como un espacio oportuno para intercambiar ideas y promover alianzas que contribuyan a una región más dinámica, integrada y resiliente.

Según Barría, las Américas cuentan con importantes ventajas competitivas, entre ellas recursos estratégicos, talento humano, capacidad productiva, innovación y una posición privilegiada dentro de las nuevas dinámicas del comercio global. No obstante, advirtió que aprovechar plenamente estas fortalezas requiere instituciones sólidas, marcos de confianza para la inversión y una visión compartida de largo plazo.

“La agenda es clara: facilitar la inversión y el comercio, fortalecer las cadenas regionales de valor, impulsar la transformación digital, desarrollar infraestructura moderna y crear las condiciones que permitan generar más oportunidades para todos”, sostuvo.

Asimismo, destacó el papel que Panamá puede desempeñar en este esfuerzo regional gracias a su plataforma logística, conectividad internacional y vocación de servicios, elementos que, afirmó, permiten al país contribuir al acercamiento entre mercados, personas e iniciativas que impulsen el crecimiento económico.

El presidente de la CCIAP subrayó que el valor de la Asamblea General de la OEA trasciende el intercambio de ideas y debe traducirse en acciones concretas que generen resultados para los países de la región.

“La importancia de este encuentro no radica únicamente en el diálogo que genera, sino en su capacidad para impulsar acciones, alianzas y proyectos que fortalezcan la prosperidad compartida de las Américas”, indicó.

Finalmente, Barría enfatizó: “Este es un momento para construir sobre las coincidencias, fortalecer la cooperación y avanzar juntos hacia una región más competitiva, integrada y próspera”.