La Cámara de Comercio destaca inversión de B/.254 millones para fortalecer la Zona Libre de Colón

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, afirmó que “la inversión pública de más de B/.254 millones en la Zona Libre de Colón impulsará la atracción de nuevas empresas, fortalecerá la competitividad del país y contribuirá a la generación de empleo, al considerar este proyecto como un punto de inflexión para el principal centro logístico y comercial de la región”.

Barría señaló que “la Zona Libre de Colón constituye uno de los activos estratégicos más importantes de Panamá por su capacidad para conectar mercados, atraer inversiones y dinamizar la economía nacional. Su fortalecimiento requiere del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado”.

Explicó que “parte de la inversión será destinada al desarrollo del proyecto New Field, el cual permitirá atraer empresas dedicadas a la manufactura, el ensamblaje, la logística y los servicios de alto valor agregado”. Además que “ la modernización de los sistemas DMCE y Colón Puerto Libre agilizará los procesos comerciales, mejorará la trazabilidad y aumentará la eficiencia operativa”.

El dirigente empresarial indicó que “la competitividad de la Zona Libre depende tanto de una infraestructura física moderna como de herramientas tecnológicas que permitan consolidar a Panamá como el principal hub logístico de la región”.

Asimismo, resaltó las acciones orientadas a fortalecer la transparencia y la seguridad, entre ellas “la creación de la primera Oficina de Cumplimiento, la certificación de auditores BASC, el mantenimiento de la certificación ISO 9001 y la integración tecnológica entre el sistema DMCE y la Autoridad Nacional de Aduanas”.

Además, el presidente de la CCIAP añadió que “la coordinación con entidades como la Autoridad Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección General de Ingresos, junto con el Centro de Monitoreo y Videovigilancia y la cooperación con el Gobierno de Estados Unidos para fortalecer la capacidad de inspección, refuerzan la confianza y la seguridad del área comercial”.

Barría Pino destacó que “la modernización de la Zona Libre de Colón permitirá responder a las nuevas exigencias del comercio internacional, ampliar las oportunidades de integración económica y fortalecer las relaciones comerciales con mercados estratégicos, entre ellos los países del Mercosur”.Actualmente, la Zona Libre de Colón genera cerca de 18 mil empleos directos, 36 mil empleos indirectos y registra transacciones anuales por alrededor de 28 mil millones de dólares, consolidándose como uno de los principales motores de la economía panameña.

Finalmente, el presidente de la CCIAP reiteró que “el gremio empresarial respaldará las iniciativas dirigidas a fortalecer la Zona Libre de Colón y que la inversión, la tecnología, la institucionalidad y el trabajo conjunto son fundamentales para impulsar el crecimiento económico del país”.